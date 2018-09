La Sardegna della moda femminile alla “Milano Fashion Week”

Sono Adelaide Carta di Guspini, Anna Mattarocci di Cagliari e Silvio Betterelli di Macomer, i protagonisti della moda Made in Sardegna che, da oggi fino a lunedì 24, esporranno le loro creazioni e le loro idee al “White” di Milano, la 4giorni internazionale dedicata al fashion-design che, con oltre 40mila selezionati partecipanti, porrà gli artisti del tessuto a confronto con i più importanti acquirenti del settore.



Le borse e borsette in sughero di Adelaide C., le marsine settecentesche e le camicie dalle maniche a kimono della Mattarocci, e i leggeri cappottini estivi in cashmere colorato per le fresche serate del nord Europa di Betterelli, sono solo alcune delle proposte che a Milano, per il secondo anno consecutivo, la Sardegna proporrà alla vasta platea di acquirenti, grazie alla collaborazione tra Confartigianato Imprese Sardegna e Confexport, che vanta come direttore artistico la talent scout della moda e giornalista Michela Zio.



“Ancora una volta, portiamo nel gotha della moda internazionale l’eccellenza del fashion regionale – commenta Stefano Mameli, Segretario Regionale di Confartigianato Sardegna – che avrà la possibilità di presentare le proprie creazioni a una platea di acquirenti così ampia e qualificata”. “WHITE è il più importante salone della moda donna in Italia – sottolinea Mameli – per questo, grazie all’attività svolta dalla nostra Associazione, a livello nazionale e sardo, e grazie alle iniziative che mettono al centro le piccole e medie aziende del settore, anche quelle sarde potranno far conoscere la loro qualità migliaia di compratori, giornalisti e manager”. “La partecipazione di queste imprese – continua – è la riprova del fatto che anche in Sardegna si possa lavorare bene, realizzando produzioni che non temono la concorrenza. E, lo diciamo con orgoglio, i nostri artigiani della moda non sono secondi a nessuno”.



Le tre imprese sarde saranno ospiti negli spazi del “Tortona Fashion District”, in via Tortona 31, hub composto da quattro location autonome, nell’area dell’ex Ansaldo, che si sviluppa su una superficie allestita di circa 22.000 mq che ospiterà 562 marchi (375 brand italiani, 187 esteri) di cui 243 new entry.

“Al White gli stilisti artigiani sardi potranno mostrare le loro produzioni e valorizzare tutta la loro creatività - commenta Michela Zio, direttore artistico di ConfExport - questa è una manifestazione molto importante che offre una visibilità eccezionale per un segmento di clientela che è alla ricerca di articoli di altissima gamma e qualità”