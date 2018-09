Cooperazione internazionale. Sardegna e Uganda unite da Confcommercio

Il Presidente Alberto Bertolotti ha avviato un ciclo d'incontri con l'ambasciatrice dell'Uganda in Italia Elisabeth Paula Napeyok che sarà in Sardegna da domani per tre giorni.



Saranno tre giorni di incontri serrati con l'obiettivo di avviare un percorso di cooperazione tra le economie sarde e quelle dell'Uganda quelli organizzati dal presidente regionale di Confcommercio che a partire da martedì 24 settembre, per tre giorni, incontrerà l'ambasciatrice dell'Uganda Elisabeth Paula Napeyok.



I primi incontri aperti a tutte le imprese del territorio si terranno martedì 25 settembre alle 12 in camera di commercio ed alle 16 nella sede di Confcommercio Sardegna di via Santa Gilla. L'ambasciatrice ugandese esporrà ai partecipanti le nuove opportunità di impresa nel paese centro africano.



"Esistono numerose opportunità d'investimento in Uganda e di cooperazione economica tra i nostri territori", ha detto il presidente Bertolotti, "il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (tic) è uno dei più vivaci della regione e il settore in più rapida crescita nell'economia. Le opportunità del settore sono nell'ambito delle energie rinnovabili, nell'agricoltura, nel settore di salute e sanità, turismo e attività estrattive. Altrettanto il nostro tessuto economico può offrire opportunità all'Uganda in modo da avviare una cooperazione tra le nostre imprese e quelle ugandesi".