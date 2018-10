Conciliazione famiglia-lavoro, siglato un protocollo Stato/Regione

L'assessore della Sanità Luigi Arru ha firmato ad Alghero, nel corso della Prima Convention del Network Family in Italia, l'intesa Stato/Regione per la promozione e diffusione nazionale della certificazione "Family audit" nei processi organizzativi che riguardano la conciliazione famiglia-lavoro. Presente, assieme a numerosi ospiti giunti da tutt'Europa, anche Giuseppe Di Donato, del Dipartimento per le politiche familiari della Presidenza Consiglio dei Ministri.



L'adozione dello standard, registrato e di proprietà della Provincia autonoma di Trento, che funge da Ente di certificazione, è finalizzata a innescare un ciclo virtuoso di miglioramento nelle politiche per il benessere della famiglia e segue il più generale Protocollo d'Intesa per la promozione e la diffusione di buone prassi in materia di politiche per la famiglia, che la Regione Sardegna ha firmato nel 2017.



"Questo accordo - spiega Luigi Arru - è un ulteriore anello che dà sostegno alle politiche per le famiglie e le nostre comunità. Ancora una volta aderiamo a una buona pratica del Trentino perché qui sono state fatte, nel tempo, scelte importanti per sostenere la genitorialità e la famiglia. Abbiamo molto bisogno di scelte innovative che ci aiutano a contrastare la denatalità e lo spopolamento, dando origine e stimolando anche processi di welfare capaci di effetti positivi sulle comunità, come quelli che ci aspettiamo da questo strumento".



Prima della firma, Luigi Arru ha preso parte al convegno organizzato dalla RAS e dall' ANCI, con il Presidente Emiliano Deiana.