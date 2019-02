Università, al via le giornate di orientamento

Gli studenti parteciperanno alle Giornate dell'Orientamento organizzate dall'Università degli Studi di Cagliari.

La manifestazione prevede che le attività si svolgano in una fascia oraria continuativa dalle 8.30 fino alle 15 nei giorni del 1 e 2 marzo, mentre nella giornata di lunedì 4 marzo le attività termineranno alle 14.



Le Giornate di Orientamento è un'iniziativa all'interno di un articolato progetto di orientamento di Ateneo - UNICAORIENTA – finalizzato a creare una maggiore sinergia tra Scuola e Università, in cui si lavora congiuntamente e costantemente nel processo di formazione e orientamento dello studente a partire dalle terze classi delle scuole superiori.



"Si tratta di un progetto che mette al centro lo studente – è il commento del Rettore Maria Del Zompo – Per questo ringraziamo la Regione per averci dato l'opportunità imperdibile di migliorare l'orientamento e renderlo ancora più efficace per gli studenti, le famiglie e l'Ateneo: le azioni previste permetteranno maggiore motivazione nella scelta del corso e maggiore efficacia nello studio".



Il Rettore ha parlato anche della riorganizzazione del Centro Linguistico di Ateneo per far raggiungere a tutti gli studenti iscritti almeno il livello B2 della conoscenza della lingua inglese entro il triennio.



Durante l'edizione delle GO 2019 gli studenti avranno la possibilità di assistere alle presentazioni dei corsi di laurea e dei servizi dell'Ateneo, di partecipare a seminari che offrono una panoramica sulle eccellenze della ricerca dei Dipartimenti dell'Ateneo, sui potenziali sbocchi occupazionali e sulle figure professionali che i corsi di studi contribuiscono a formare, di ascoltare le testimonianze di studenti e neolaureati e di rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni.



Per tutta la durata della manifestazione gli studenti avranno, inoltre, la possibilità di effettuare visite guidate nei laboratori didattici di Biologia, Chimica, Fisica, Matematica, Geologia, Scienze Naturali e Spettroscopia e di essere coinvolti in diverse attività.



Una delle novità introdotte nell'edizione 2019 della manifestazione riguarda la presenza della postazione desk del Servizio di Counseling Psicologico di Ateneo, mediante la quale sarà possibile ricevere informazioni sulle attività di supporto psicologico destinato agli studenti iscritti all'università, prevalentemente iscritti al 1 anno di corso, anche attraverso la distribuzione del materiale informativo relativo a tutte le attività del Servizio.



Al servizio – attivo da appena tre settimane e a cui si accede attraverso una mail o contatto telefonico - si sono finora rivolti 47 studenti, di cui 3 hanno terminato il percorso di supporto psicologico individuale, 14 stanno attualmente portando avanti il percorso di supporto psicologico individuale, 26 hanno concordato un appuntamento per un percorso di supporto psicologico individuale.



Inoltre, specificamente per i docenti delle scuole secondarie di secondo grado, sarà illustrata l'attività di orientamento incentrata sulla mappatura delle abilità di career decision making degli studenti e verranno raccolte le eventuali adesioni allo svolgimento di tale attività.



In concomitanza al desk dedicato al Servizio di Counseling Psicologico di Ateneo, verrà svolta un'attività divulgativa sul tema della promozione della salute psicologica nel contesto universitario, nella quale verranno attivamente coinvolti gli studenti e gli insegnanti.



Saranno presenti i tutor di orientamento, iniziativa prevista nel progetto UNICA ORIENTA, che prevede 9 tutor dislocati nelle 6 Facoltà dell'Ateneo. Durante le Giornate i Tutor saranno presenti nelle postazioni desk per svolgere attività di informazione sui corsi di studio e i servizi offerti nell'Ateneo.



Tra le altre novità delle Giornate di Orientamento 2019 c'è la partecipazione delle Istituzioni Equivalenti ed in particolare della Pontificia Facoltà Teologica, non presente nell'edizione 2018, che presenterà la propria offerta formativa e i propri servizi nel quadro di collaborazione stabilito dall'Accordo di programma con la Regione Sardegna e l'Università degli Studi di Sassari. Confermate la presenza del Conservatorio Statale di Musica e la Scuola superirore Verbum.



Quest'anno per la prima volta alle Giornate saranno presenti l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro - ASPAL e Confindustria Giovani Imprenditori.



Per la prima volta, inoltre, durante le Giornate dell'Orientamento saranno previste attività specificamente dedicate agli insegnanti della scuola secondaria superiore che accompagnano gli studenti in visita: i docenti delle scuole potranno infatti partecipare agli incontri per la presentazione del neo-costituito CEDIAF (Centro di Ateneo per la didattica e l'inclusione nell'alta formazione delle pro­fessionalità educative) che nasce con la finalità di raccordare gli esiti della più avanzata ricerca scientifica con le esigenze culturali di qualificazione dei professionisti dell'educazione e dell'inclusione.



In contemporanea alle attività specificatamente rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e finalizzate a favorire la scelta universitaria più idonea per ciascuno studente, CEDIAF e USR per la Sardegna organizzano nelle tre giornate di orientamen­to un momento di dialogo info/formativo con i docenti accompagnatori dei ragazzi. L'occasione sarà propizia per promuovere sinergie fra docenti uni­versitari e docenti delle scuole.





Anche per l'A.A. 2019/2020 l'offerta formativa dell'Ateneo cagliaritano appare diversificata, flessibile, costantemente aggiornata nei suoi diversi livelli. Alcune interessanti novità si registrano tra le lauree magistrali, sbocco naturale di molti percorsi triennali, con l'istituzione di 1 nuovo di laurea magistrale corsi di studio.



Nell'ambito della Facoltà di Medicina e Chirurgia è prevista l'attivazione del corso di laurea Magistrale in Attività motorie preventive e adattate. Complessivamente per l'A.A. 2019/2020 è prevista l'attivazione di 38 Corsi di Laurea triennali, di 5 Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico e 38 Corsi di Laurea Magistrale