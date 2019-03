Reddito, stretta su genitori single e conviventi

Roma, 15 mar. (AdnKronos) - Le commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera hanno approvato l'emendamento delle relatrici al decreto legge Rdc e Quota 100 che introduce l'obbligo di presentare l'Isee dei genitori di minorenni insieme anche se non risultano vivere nella stessa residenza.

La stretta riguarda anche coloro che vivono sotto lo stesso tetto ma hanno modificato i dati anagrafici per non risultare conviventi. Le modifiche, si spiega nella relazione che accompagna il provvedimento, si rende necessaria per evitare "comportamenti opportunistici". Nella notte sono stati approvati due emendamenti del governo, sul reddito di cittadinanza per i disabili e sulle assunzioni nei beni culturali.