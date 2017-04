Gli Stati Uniti hanno attaccato la Siria

L'intervento militare è avvenuto in risposta all'attacco con agenti chimici di pochi giorni fa a Idlib. Nella notte tra giovedì e venerdì dai cacciatorpedinieri USS Porter e USS Ross nel Mediterraneo orientale sono stati lanciati 59 missili 'Tomahawk' sulla base aerea siriana da dove, secondo Washington, sarebbero decollati i caccia responsabili dell'attacco chimico su Khan Sheikhoun. Il bilancio dell'attacco missilistico sarebbe di cinque morti e 7 feriti. A dichiararlo è stato il governatore di Homs, Talal Barazi, citato dalla Dpa. Tra le vittime ci sarebbero tre militari e due civili, ha affermato il governatore.

Intervenendo dalla sua residenza di Mar-a-Lago in Florida, dove si è svolto il summit con il presidente cinese Xi Jingping, Trump ha definito Bashar al Assad "un dittatore" che ha sferrato un orribile attacco con armi chimiche contro civili innocenti". Trump ha detto di aver agito "negli interessi vitali della sicurezza nazionale dell'America" per "prevenire e scoraggiare la diffusione e l'uso di armi chimiche". "Non c'è dubbio che la Siria abbia usato armi chimiche vietate - ha aggiunto Trump - violando gli obblighi della Convenzione sulle armi chimiche e ignorando gli avvertimenti del Consiglio di sicurezza dell'Onu. I tentativi, fatti per anni, di cambiare il comportamento di Assad hanno fallito, hanno drammaticamente fallito".