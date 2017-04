Attentato nel pomeriggio a Stoccolma. Un camion si Ŕ lanciato sulla folla in una strada del centro. Secondo le prime informazioni ci sarebbero dei morti







Un camion si è lanciato contro la folla in una strada centrale di Stoccolma. Sono almeno due i morti accertati, come riferisce la polizia svedese in base a quanto riportano i media locali. Secondo il premier svedese Stefan Lofven, tutti gli elementi indicano che sia "un attacco terroristico".

Le immagini dai media svedesi.