Imbarazzo per Trump, Casa Bianca scambia Cina con Taiwan

La Casa Bianca ha compiuto una gaffe nei confronti della Cina, apparentemente confusa con Taiwan in una nota inviata alla stampa a proposito dei colloqui fra il presidente Usa Donald Trump e quello cinese Xi Jinping.







Nel documento ci si riferisce a Xi come presidente della 'Repubblica di Cina', definizione che si riferisce a Taiwan mentre la Cina è ufficialmente conosciuta come 'Repubblica popolare cinese'.

Una gaffe imbarazzante per Trump in quanto particolarmente grave dal punto di vista cinese, dato che la Cina non riconosce Taiwan, ritenendola una provincia ribelle, e richiede ai Paesi che vogliono avere rapporti diplomatici con Pechino di evitare il riconoscimento diplomatico formale di Taiwan. (AdnKronos/Dpa)