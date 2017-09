In Asia sale la tensione dopo l'ultimo test della Corea del Nord. Seul: "Possiamo distruggervi"

Il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in assicura che il suo paese ha la capacitÓ di distruggere la Corea del Nord "in modo irrecuperabile". Il dialogo con Kim Jong-un Ŕ "impossibile in una situazione come questa", ha affermato Moon Jae-in dopo il nuovo test missilistico balistico di Pyongyang, il 19esimo quest'anno citato dall'agenzia di stampa Yonhap.