Londra, allarme bomba: aereo Ryanair scortato a terra

Lo riporta la Bbc, secondo cui l'aereo sarebbe stato accompagnato in mattinata allo scalo di Stansted per un presunto allarme bomba. Il volo proveniva da Kaunas, in Lituania e sarebbe dovuto atterrare a Londra Luton, dove i passeggeri sono stati trasportati con un servizio pullman. Lo scalo di Stansted non è stato comunque chiuso: il traffico è stato solo rallentato per un po' in modo da permettere al velivolo di atterrare, dopo di che i voli sono ripresi regolarmente. «Siamo stati allertati di un incidente all'aeroporto di Stansted» scrive la polizia dell'Essex. Secondo quanto riporta la Bbc, un portavoce di Ryanair avrebbe detto che il volo è stato deviato "in linea con le procedure". (AdnKronos)