Catalogna, indipendenza sospesa: cosa farà Madrid?

L'attesa da oggi non solo in Spagna Ŕ per la reazione del premier Mariano Rajoy dopo il discorso pronunciato ieri da Puigdemont, in cui la dichiarazione di indipendenza della Catalogna Ŕ congelata in attesa dell'avvio di negoziati con Madrid.







Rajoy ha convocato per questa mattina una riunione straordinaria del suo governo dopo che ieri ha escluso qualsiasi mediazione fra la legge e la disobbedienza e si rivolgerà al Parlamento.

Intanto questa notte ha negoziato stasera con il leader del PSOE, Pedro Sánchez e con Albert Rivera, capo di Ciudadanos, per trattare le misure definitive da adottare oggi in modo da fermare la deriva dell'indipendenza della Catalogna.

Esistono una serie di misure coercitive che Madrid può mettere in atto per costringere la Generalitat a ritornare sui suoi passi e recuperare la normalità istituzionale in Catalogna, si legge su 'el Mundo'. La misura più probabile che attualmente verrà attivata, secondo le fonti, è l'applicazione dell'articolo 155 della Costituzione, in virtù del quale il governo centrale può prendere il controllo dei suoi poteri, tutti o alcuni di loro.

Il governo centrale potrebbe concedere anche un'ultima chance di due o tre giorni al massimo alla Catalogna per rettificare. Sarebbe una sorta di ultimatum, ma c'è di più. L'esecutivo può anche dichiarare uno stato d'emergenza se ritiene che potrebbero verificarsi alterazioni o gravi disturbi dell'ordine pubblico. Per fare questo passo avrebbe bisogno del voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Congresso.

Con lo stato di emergenza, non solo prenderebbe il controllo dei Mossos, ma avrebbe anche il potere di ordinare la detenzione per un periodo di dieci giorni di tutti coloro che potrebbero alterare in modo ragionevole l'ordine semplicemente informando il giudice. Lo stato di eccezione consentirebbe anche la chiusura delle pubblicazioni.

Ieri sera il governo di Rajoy ha definito "inammissibile" e "inaccettabile" la dichiarazione di indipendenza in forma "implicita" e la sospensione da parte di Puigdemont per cercare di aprire uno varco al dialogo che possa concludersi con l'accettazione da parte dello Stato della secessione della Catalogna. Per l'esecutivo, quello che è successo ieri in Parlamento è solo un nuovo stratagemma della Generalitat poiché l'offerta di dialogo mantiene come ultima condizione l'indipendenza e non implica affatto il ritorno al quadro costituzionale.

Il ministro della Giustizia Rafael Catalá ha affermato che il governo non può convalidare "nessuna dichiarazione di indipendenza". Dalla Moncloa, fonti dell'esecutivo hanno spiegato che non poteva essere accettata come valida nessuna delle dichiarazioni fatte dal presidente nella sessione parlamentare. In breve, nega la legge del referendum in quanto è stata sospesa dalla Corte costituzionale e definisce la consultazione "fraudolenta e illegale". Per il governo centrale è chiaro che in nessun caso può essere dato per scontato, come ha fatto il presidente della Generalitat ieri, che i catalani abbiano detto che vogliono la secessione della Spagna. Insomma, la Moncloa ha dichiarato ieri sera che "non è permesso fare una dichiarazione implicita di indipendenza", come diceva Puigdemont e immediatamente "metterla in pausa". (AdnKronos)