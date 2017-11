"Mai più con lui", Netflix scarica Kevin Spacey

"Netflix non sarà coinvolta in altre produzioni di 'House of Cards' che comprendano Kevin Spacey", ha dichiarato l'azienda in un comunicato ripreso dai media Usa. Inoltre, Netflix ha deciso di sospendere l'uscita di 'Gore', un film sullo scrittore Gore Vidal, prodotto e interpretato da Spacey.

Martedì l'azienda aveva annunciato la sospensione "fino a nuovo ordine" di House of Cards, dopo aver anticipato lunedì che la sesta stagione della serie sarebbe stata l'ultima. 'Variety' ha riferito in esclusiva che Netflix starebbe valutando uno spin-off di 'House of Cards' nel tentativo di salvare la sua serie di punta.

Intanto lo scandalo che ha travolto la star si allarga. Dopo le accuse di molestie mosse dall'attore di 'Star Trek: Discovery' Anthony Rapp e dal messicano Robert Cavazos, nelle ultime ore un ex assistente di produzione di 'House of Cards' ha affermato che Spacey lo ha aggredito sessualmente. Mentre alcuni componenti della troupe della serie tv, secondo quanto riferito dai media statunitensi, hanno parlato di comportamenti "predatori" dell'attore sul set.