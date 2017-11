"Pazienza finita", Trump avverte Kim

Tokyo, 6 nov. (AdnKronos) - "L'era della pazienza strategica è finita". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump parlando in conferenza stampa a Tokyo con il premier nipponico Shinzo Abe riguardo la posizione degli Stati Uniti verso la Corea del Nord.







"Alcuni dicono che la mia retorica è forte, ma guardate a quello che è accaduto con la retorica debole degli ultimi 25 anni. Guardate dove siamo ora", ha rimarcato il leader Usa che ha incontrato una delegazione di familiari dei cittadini nipponici rapiti dal regime nordcoreano e ha ricordato la morte dell'americano Otto Warmbier.

Da parte sua Abe ha dichiarato che il Giappone e gli Stati Uniti sono in "pieno accordo" per quanto riguarda la linea da tenere con la Corea del Nord, con cui ora non è possibile tenere colloqui diretti. "Tutte le opzioni sono sul tavolo", ha detto il premier nipponico, annunciando anche un ulteriore rafforzamento delle sanzioni unilaterali giapponesi contro Pyongyang.

"Per più di 20 anni, la comunità internazionale ha tentato il dialogo con la Corea del Nord", ha detto Abe. "Ora non è il momento del dialogo, ma quello di applicare il massimo livello di pressione".