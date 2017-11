Dagli uragani alla siccità, 2017 'annus horribilis' del Pianeta

Uragani e alluvioni, riduzione delle banchise polari e dei ghiacciai, moria di barriere coralline, presenza pervasiva delle plastiche nei mari, degrado di ambienti naturali, perdita continua di specie viventi, siccità e incendi. Un 'annus horribilis' per il Wwf che per rispondere all'Sos del Pianeta ha lanciato la sua iniziativa 'Planet is Calling' come prima fase della sua Campagna di Natale 'Wwf is Calling'.