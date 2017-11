Sottomarino scomparso, segnali dagli abissi: l'ultima speranza

Buenos Aires, 22 nov. (AdnKronos/Dpa) - Le squadre impegnate nella ricerca del sottomarino argentino con cui si Ŕ perso ogni contatto dal 15 novembre scorso hanno captato in nottata un segnale nell'Atlantico meridionale che potrebbe essere quello dell'ARA 'San Juan'. Lo riferisce oggi il quotidiano 'Clarin' citando fonti delle squadre di ricerca.







Intorno alla mezzanotte, una flotta guidata dalla corvetta Drummond si è diretta verso la zona per verificare se il segnale corrisponde a quello del mezzo disperso. La notizia sembra confermare quanto anticipato sempre in nottata da radio Mitre a Buenos Aires, secondo cui aerei statunitensi avrebbero individuato qualcosa nell'Atlantico meridionale che potrebbe corrispondere a un oggetto metallico, a circa 300 chilometri dalla costa di Puerto Madryn - 1.100 chilometri circa a sud della capitale - e a 70 metri di profondità. Fonti della Marina e del ministero della Difesa hanno però chiarito che al momento non vi sono conferme.