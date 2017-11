'Anima sarda', spot Ichnusa premiato al Key award

Uno spot pubblicitario ma anche un emozionante tributo a una terra e al suo popolo. In trenta secondi un fiero ritratto in bianco e nero della Sardegna più vera. Quella selvaggia della baia di Porto Ferro, quella pregna di storia della reggia nuragica di Barumini. Ma anche la Sardegna dei lavoratori solitari e silenziosi, come i pescatori di Alghero o i pastori dell’entroterra, e delle tradizioni più antiche e preziose, come i Mamuthones di Mamoiada.







Dopo aver emozionato e catturato gli spettatori con un racconto incalzante e suggestivo, lo spot Ichnusa conquista anche gli addetti ai lavori. Lo spot “Anima Sarda” si è infatti aggiudicato il 49° key award per la categoria “Bevande e alimentari” che valuta il migliore film pubblicitario realizzato per questo settore merceologico. A premiare lo spot Ichnusa una giuria composta da giornalisti, docenti universitari specializzati in comunicazione, presidenti di associazioni di settore, direttori creativi, registi e importanti operatori del mondo della comunicazione.



Dietro la campagna la sagace creatività di Leo Burnett che mette a nudo la Sardegna con l’ironia e con la concretezza di paesaggi imperfetti, persone comuni e tradizioni. Per la produzione, a cura di The Family, una regia made in Hollywood guidata da David Holm e da Justin Henning per la fotografia.