Scontro auto-moto in viale Marconi

Incidente stradale questa mattina nel viale Marconi a Cagliari all'altezza della via Sarpi.

Una panda guidata da un 78enne di Cagliari uscendo dall'area di servizio del distributore situato in viale Marconi per andare verso via Sarpi, si è scontrata con una moto condotta da una 61enne residente a Settimo San Pietro che transitava nel viale Marconi in direzione di Quartu. A causa dell’urto la moto è caduta finendo nel lato opposto della strada.La conducente è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al PS dell'ospedale Marino con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.