Bitcoin, esordio record a Chicago

Cboe ha annunciato in precedenza che tutte le spese di transazione verranno annullate per tutto il mese di dicembre. Secondo la società, il valore totale di tutti i bitcoin in circolazione, cioè la capitalizzazione di mercato, negli ultimi cinque anni è cresciuto fino a 262 miliardi di dollari da meno di 1 miliardo di dollari, con un fatturato nozionale giornaliero dell'8 dicembre superiore a 21 miliardi di dollari.

Il valore totale di tutti i token criptovaluta in circolazione è ora di circa 423,7 miliardi di dollari. Il CME Group di Chicago lancerà i future sui CMC Bitcoin lunedì 18 dicembre. I futures su Bitcoin sono considerati una pietra miliare importante che mostra che la valuta digitale viene accettata dalle principali borse finanziarie.