Inseguimento pericoloso a Cagliari: evade dai domiciliari e sperona auto dei carabinieri

I carabinieri hanno arrestato a Cagliari E.B, pregiudicato cagliaritano, classe 1977, per i reati di resistenza a seguito di furto di auto, evasione e danneggiamento. Intorno alle 8 l'uomo, già agli arresti domiciliari, doveva sottoporsi ad un processo con rito direttissimo nella giornata odierna. Ma non si è presentato, al contrario è stato sorpreso a rubare una Lancia Delta in via Cagliari, a Sestu. Dopo essere stato intercettato dai militari l'uomo ha cercato la fuga in auto, dando così inizio a un pericoloso inseguimento durante il quale ha speronato l'auto dei carabinieri. L’inseguimento è terminato in via Quirra, a Cagliari, dove il pregiudicato abbandonando il veicolo ha cercato la fuga a piedi ma inutilmente.