Nuovo schiaffo a Trump, stop a piano sui Dreamer

(AdnKronos) - Il giudice federale americano William Alsup ferma Donald Trump sui 'Dreamer': con un'ingiunzione preliminare valida per l'intero territorio nazionale, il giudice distrettuale ha stabilito che le tutele previste in base al Daca, o Deferred Action for Childhood Arrivals, programma varato da Barack Obama per proteggere dal rimpatrio gli immigrati senza documenti arrivati negli Stati Uniti da bambini, devono restare in vigore fino a quando non si sarÓ concluso l'iter legale avviato per porre fine al programma.