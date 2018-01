Afghanistan, attacco contro sede Save the Children: almeno 11 feriti

Kabul, 24 gen. (AdnKronos) - Almeno 11 persone sono state ferite in un attacco che ha colpito una sede di Save the Children a Jalalabad, nell'Afghanistan orientale. Secondo quanto ha reso noto il portavoce della provincia di Nangarhar, Attaullah Khugyani, un attentatore suicida si è fatto saltare in aria davanti all'edificio intorno alle 9 del mattino locali, coinvolgendo anche alcune macchine parcheggiate.