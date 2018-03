Carbosulcis: si riparte con il Progetto Aria

Lo stato di avanzamento delle attività di riconversione degli impianti della società partecipata dalla Regione sono stati illustrati nel corso di una visita agli impianti alla quale hanno partecipato la vice ambasciatrice degli U.S.A., Kelly Degnan, il vicepresidente della Regione Raffaele Paci, l'assessora dell'Industria Maria Grazia Piras, l'amministratore di Carbosulcis, Antonio Martini, il professor Cristiano Galbiati, dell'Università di Princeton e il professor Alberto Devoto, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, partner scientifici del progetto Aria. La visita si è svolta nel sito minerario e ha interessato in particolare l'area del pozzo Seruci, dove sarà installata una colonna di distillazione criogenica dell'altezza di 350 metri.



"Abbiamo mostrato alla vice ambasciatrice americana il nostro innovativo progetto per le miniere della Carbosulcis, con la collaborazione dell'Università di Princeton e dell'Istituto Nazionale di fisica nucleare, col pieno appoggio della Regione che sta garantendo un importante finanziamento", dice Paci. "È il nostro futuro puntare sull'innovazione e sulla tecnologia, utilizzare le nostre strutture minerarie, che sono un pezzo importante della storia del nostro passato, per guardare al futuro, passando dalla produzione di carbone alla valorizzazione di queste infrastrutture per fare ricerca e innovazione. Non c'è solo questo esempio, abbiamo anche la miniera di Sos Enattos a Lula che si è candidata per ospitare un laboratorio europeo per lo studio delle onde gravitazionali, e i progetti legati a Sotacarbo. Insomma - conclude Paci - un insieme di vecchie tradizioni minerarie che guardano al futuro, alla nuova tecnologia e a nuova occupazione".



La vice ambasciatrice Degnan è stata impegnata in diverse visite istituzionali; oltre al presiedente Pigliaru, la Degnan ha incontrato, in una visita di cortesia accompagnata dai componenti dell'Ambasciata USA, il Prefetto di Cagliari, Tiziana Giovanna Costantino.