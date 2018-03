Orgosolo. Due minorenni denunciati per droga: rinvenuti nello zaino 250 gr. di marijuana

Nella notte, a Nuoro, due minorenni, entrambi studenti, sono stati segnalati e denunciati alla competente Autorità Giudiziaria, per concorso in illecita detenzione, a fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.







I due ragazzi, nella serata, si sono recati a Nuoro dove, sorpresi da un’autopattuglia della Polizia, sono stati colti nell’atto di liberarsi di uno zaino all’interno del quale sono stati rinvenuti gr. 251 di marijuana. I minori sono poi riusciti a far perdere le loro tracce.



Le successive indagini ad opera dll’Ufficio distaccato di P.S. presso le rispettive residenze in Orgosolo, hanno consentito di accertare che gli stessi avrebbero dovuto vendere lo stupefacente ad un non meglio indicato acquirente, anch’egli minorenne, per la somma di 750,00 €.



Nel corso della stessa operazione è stato altresì deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro un altro giovane orgolese per favoreggiamento personale in quanto recatosi presso il capoluogo per riaccompagnare ad Orgosolo i due minorenni.