Chia Sardinia Triathlon: un appuntamento sempre più internazionale. Daniel Fontana vince

All'arrivo Daniel Fontana ha dichiarato: "per diverse ragioni da un paio di stagioni non riuscivo a rispondere all'appello di questo bell'appuntamento sardo con il triathlon internazionale qui a Chia. Dai racconti di molti atleti sapevo di essermi perso qualcosa di speciale e sono estremamente felice di esserci stato quest'anno. Questa vittoria è un grande piacere per me.



Daniel ha preceduto l'amico e compagno di DDS Ivan Risti che ha terminato in 04:09:13.

I due hanno condotto fianco a fianco la frazione nuoto, transitando testa a testa nella zona cambio. Poi, a circa un terzo del percorso bike, il break di Daniel, che poi ha gestito in solitaria l'ultima frazione di corsa.

Chiude il podio maschile lo svizzero Gian Marco Lacher (04:10:32).



Tra le donne ha vinto la tedesca Jenny Schulz in 04:24:34 che ha preceduto la portacolori del Tri Nuoro Elisabetta Curridori (04:26:40), recente campionessa italiana Duathlon, e Michela Santini (04:36:20), a sua volta vicecampionessa duathlon.

Menzione d'onore per Camilla Pedersen, la danese vincitrice qui a Chia lo scorso anno, che ha accusato problemi fisici durante la frazione di corsa - quando era saldamente in testa - che l'hanno costretta ad alcuni stop. Camilla non ha voluto mollare, ha onorato fino in fondo la gara e ha chiuso al quarto posto in 04:42:18.



Sono stati 450 gli iscritti a questa edizione del Chia Sardinia Triathlon, gara che si sta sempre più affermando nel panorama nazionale.