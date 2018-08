Sfiorata la tragedia a Pula: si ribalta la struttura di una giostra al Luna Park

Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza per l’incidente di ieri sera al Luna Park di Pula installato presso la Piazza della Chiesa.

I carabinieri della stazione di Domus de Maria sono intervenuti dopo l’accaduto a Pula, dove, per cause in corso di accertamento, una parte della struttura di una piccola giostra si è rotto e tutta la giostra si è letteralmente ribaltata. Subito soccorsi tutti e dieci i bambini che in qual momento stavano usando la giostra, nessun ferito grave, i minori hanno riportato fortunatamente solo alcune abrasioni ed escoriazioni.

Ma lo spavento è stato tanto. Il Luna Park è di proprietà di un quarantacinquenne cagliaritano.

Le indagini sono in corso per accertare le responsabilità dell’accaduto, al vaglio degli inquirenti la documentazione relativa alle autorizzazioni dell’impianto.