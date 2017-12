In Casteddu sa mustra “Modigliani: Opera sola”

Inchingiada in Casteddu, a sa Galleria comunale, sa mustra ca pertocat Modigliani. Su tìtulu est simple, “Opera sola”, e alabat sa vida, sa personalidade e su traballu de s’artista nàschidu in Livorno e connotu dae totu su mundu. Dae gioja 7 de su mese de nadale a bia a su 11 de su mese de martzu est possìbile dda bisitare. No est una mustra comente àteras pro ite b’at isceti unu cuadru, sa Cariatide.