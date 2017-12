Sa pizza napoletana immoe est patrimòniu de s’umanidade

S’arte de sos pitzaiolos de Nàpoli est divènnida patrimòniu culturale de totu su mundu. Ddu at detzìdidu s’Unesco durante s’atobiu de su comitadu de guvernu de s’Unesco in Jeju, Corea de su Sud. Sa novidade est istada annuntziada dae su ministru italianu pro s'agricultura Maurizio Marina ca in Twitter at iscritu: “Su màndigu de s'Itàlia semper prus tuteladu in su mundu”.