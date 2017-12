Fiscu, sa bortada de Facebook ca agradat a s’Italia

Bortada fiscale pro Facebook. Su colossu de Mark Zuckerberg sčberat un’istrada noa: “Annuntziamus ca Facebook dae oe at detzědidu de si orientare cara a una istrutura de bčndida locale in sas natziones ue tenimus unu ufětziu de suportu a sas bčndidas pro sos insertzionistas locales”.







Est iscritu in d’unu post de Dave Wehner ca traballat pro Facebook. E ita bolet nàrrere? Est simple: Facebook at a pagare sas goddetas in ogni mercadu locale, pro esèmpiu in Itàlia, e no prus sceti in Irlanda ue tenet privilègios.

“Pro si cumprendere - sighit su post -, custu bolet nàrrere ca sos ricavos de sa publitzidade, fatos cun s’agiudu de sos nostros team locale, no at a èssere contados in sa sede de Dublinu ma at a èssere iscritos dae sa nostra sotziedade in sa singula natzione. Nos pensamus ca su càmbiu a bia a una istrutura de bèndida locale at a donare prus trasparèntzia a sos guvernos e a sos polìticos ca in su mundu ant pedidu publitzidade majore pro sos ricavos aunidos a sas bèndidas”.

Sa bortada, sutulineat su sotzial network, diat èssere in vigèntzia “in sos paises in ue tenimus una istrutura locale” ca podet agiudare (sustènnere) sos insertzionistas. “De ogni manera, ogni istadu est ùnicu e nos bolemus èssere seguros de fàghere custu cambiamentu sena problemas”. Sa trasformatzione, ca pro s’imbeniente chèrremus illargare a totu su mundu, dimandat “medas risursas” e, in lìnea con sos programas de sa cumpangìa, diat a èssere cuncretu “in su cursu de su 2018, cun sa punna de andare a regime in sa prima metade de su 2019”. Semper e cando sa sea americana de Facebook at a abarrare in Menlo Park, California. Dublino imbetzes at a abarrare su coru internatzionale.

Sena duda custa est una bona noa pro su Guvernu italianu ca no bidet s’ora de pigare dinari ca tocant a ìssu. E difatis su Ministeru de sas Finàntzias at definidu custa bortada comente unu “càmbiu de meda importu ca andat in sa diretzione giusta: assegurare ca sos reditos cotizados ue sunt prodotos”.