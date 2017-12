Fìntzas in Google connòschent a Grazia Deledda e dda alabant cun su Doodle

Su notu motore de chirca su 10 de nadale at ammentadu (arregordadu) Deledda cun una figura, tzerriada ‘Doodle’, in sa pàgina printzipale de su giassu internet.

Ma, pro sos prus pitìcos, chi est istada Grazia Deledda? S’iscritora est naschida in Nùgoro in su 1871. In su 1927 est istada sa prima fèmina italiana a bìnchere su Nobel, sa cuarta in totu su mundu. Motivu de su premiu est istadu sa “ispiratzione ideliastica, iscrita cun figuras craras de sa vida de sa terra sua, sa Sardignia, cun profunda cumprensione de sos problemas umanos”. Peroe in realidade Deledda depiat bìnchere su premiu de s’annu prima poite in su 1926 sa comisione no aìatt agatadu nisciunu a s’artarìa.

In prus Deledda est anoverada intra sas iscritoras prus importantes de su Noighentos, no sceti pro su Nobel. Issa cumentzat a iscrìere galu prima de tènnere binti annos e bènet incluida intra sos rapresentantes de su decadentismu e de su verismu. Sa familla, su logu in ue bivìat, su babbu puru sunt istados elementos importantes in sas operas de Deledda.