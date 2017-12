Tzerachias militares in Sardigna, su Consìgiu regionale donat istrada lìbera a s'intesa cun s'Istadu. Ite narat s'acòrdiu

Su presidente Francesco Pigliaru, at a firmare cun sa ministra Pinotti unu patu ca, segundu su parre de sa Regione, at a cunditzionare sa chistione de sa tzerachias militares in Sardigna. Est custa sa novidade arribada mèrcuris dae su Consìgiu regionale a pustis de su votu a pitzu de s’acòrdiu. Ma no fartant boghes contra.







Bidemus cali sunt sos puntos printzipales de s'acòrdiu. In antis de totu s’Istadu depet torrare sas bandas de territòriu ca tenet e at impreadu comente polìgonu sena àere donadu nudda in càmbiu a sa Regione. Posca b’at s’istitutzione de osservatòrios indipendente pro compidare s’ambiente e su stop a sas esercitatziones militares dae su primu de su mese de làmpadas a bia a su trinta de se mese decabudanni. In prus tenimus unu primu passu pro cumentzare sa chirca de s’Universidade e de sos tzentros de chirca sardos in sos polìgonos. Su patu previdit un’avantàgiu pro sas biddas in nue bi sunt polìgonos e ca finas a oe pigaiant dinari, comente rifata pro s’ocupu de sa terra, isceti ònnia chimbe annos: cun s'acòrdiu nou, su dinari at a arribare ogni annu.

Sa lista pertocat puru sos ufitzios e is domos de s’acòrdiu fatu dae Soru in su 2008 cun su ministeru de sa Defensa e s’abertura de carchi plàia pro s’istade e pro pasca, sena sa rechesta de sos sìndigos. A pustis, in particulare, sa Marina de La Madalena at a divenire unu tzentru de primore ca pertocat su mare. Pigliaru in antis a su Consìgiu at naradu: “Amus otènnidu sa plàia de Porto Tramatzu (Teulada), sa plaia de S’Ena e S’Arca (Capo Frasca), una banda de Punta S’Achivioni (Capo Frasca) e sa caserma Ederle in Casteddu.

Ma contra de Pigliaru e totu sos polìticos ca narant ca s'acòrdiu est sa mègius cosa ca podiant fàghere, b’at Roberto Cotti de su Movimento Cinque Stelle. Pro su senadore “semus torrados in dae segus de deghe annos in raportu a s'acòrdiu fàghidu dae Soru ca aiat otènnidu, issu puru, pagu cosa. Su partidu de Progres chistionat de birgòngia pro sos sardos mentras Anthony Muroni, rapresentante de su Progetto Autodeterminazione, narat ca nci bolent àteras cosas imbetzes de restitutziones-spot.