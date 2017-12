Su bio testamentu est lege

Ma immoe, ite mudat pro nois? In su primu articulo b’at iscritu ca su malàidu tenet su deretu de refudare in totu o a banda sos tratamentos sanitàrios, pro esèmpiu sa nutritzione artifitziale, e de revocare su cunsensu. Su dotore depet respetare su ca narat su malàidu e pròpiu pro custu fatu no at a tènnere responsabilidade penale e tzivile. Pro s’àtera parte però su malàidu no podet pedire curas contra a sa leges, a sa deontologia professionale, a sas bonas pràticas mèdicas. In generale is ospidales depent donare prena atuatzione a sa lege.



Su divietu de s'acanimentu terapeutico e sa dignidade de sas personas a sa fini de sa vida sunt afrontadas in su segundu articulo. Est craru ca su dotore no podet donare curas sena resone a cussos malàidos cun prògnosi lègia (in italianu est iscritu “infausta”) o ca sunt serente a sa morte. Capìtulo a parte pro sos minores e sos ca non podent cumprèndere. In custu casu su babbu e sa mama tenent s'ùrtima paràula ma depent tennere in contu su parre de su minore. De importu mannu su cuartu articulo ca pertocat sas “dispositziones anticipatas de tratamentu”, est à narrere ca ònnia persona de edade magiore podet espressare voluntade in matèria de tratamentu sanitariu s’in casu siat discapassu.