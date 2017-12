Amazon at a donare 100 milliones de èuros a su Fiscu italianu

Est su frutu de un’acòrdiu intra de s'Agentzia delle Entrate e su grupu ca tenet Jeff Bezos comente mere. In particulare ant firmadu unu atzertamentu pro risòlvere possìbiles brigas in raportu a un’iscumbata fiscale de sa Guàrdia de Finantzia e ghiada dae sa Pretura de sa Repubrica de Milanu. S’iscumbata pertocat su perìodu intra sos annos 2011 e 2015.

Comente iscriet su Sole 24 Ore, in prus s’Agentzia at à faghere unu arresonu pro afiantzare una curreta tassatzione futura e promitet un’impignu mannu pro controllare sas operatziones de sas multinatzionales in Itàlia. Prima de Amazon difatis s’Agentzia aiat fatu acòrdios cun Google e Apple. Google at à pagare 306 milliones de èuros mentras Apple at à donare 318 milliones de èuros comente contraventzione de totu su ca no aiat pagadu in annos (colados) a s’Agentzia. In ambos casos, sos pagamentos arribant a pustis de iscumbatas fiscales.