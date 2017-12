Gastu pùblicu pro meighinas, in Sardigna calat

Dd'at naradu Fulvio Morano, diretore de sa Ats (s'azienda sarda pro sa tutela de sa salude), ca at presentadu sos primos resurtos de sos trincos a sa sanidade e de su nou sistema de s'organizatzione de sos presìdios mèigos.

“Sa Sardigna – narat Moiranu – teniat su s'ispesa cunventzionada pùblica prus manna de Italia. Immoe no semus primos però b'at istada una diminutzione manna de su gastu pùblicu”. Difatis in sa lista de sas regiones italianas sa Sardigna est torra·nde a artziare e at lassadu in dae segus Abrutzu, Pulia, Campània, Calàbria e Lazio. Custu fatu est istadu possìbile gràtzias puru a cursos de formatzione pro su chi atenet a sa prescritzione e unu mègius impreu de sas meighinas.