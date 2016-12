Sparatoria nella notte a Milano, ucciso il killer di Berlino

Anis Amri, il tunisino sospettato della strage di Berlino, è stato ucciso in un conflitto a fuoco con la polizia durante un normale controllo stradale in piazza I Maggio a Sesto S.Giovanni. L'uomo nella notte è stato fermato dalla polizia per un controllo, ha estratto la pistola e ha iniziato a sparare contro gli agenti. Uno di loro è stato colpito a una spalla da un proiettile, mentre l'uomo è stato ucciso nel conflitto a fuoco. (Adnkronos)