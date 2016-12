Ottocento profughi salvati nel Mediterraneo

Tre imbarcazioni in legno con a bordo più di 800 profughi sono state soccorse nel Mediterraneo dalla nave Aquarius di Sos Mediterranee, organizzazione umanitaria italo-franco-tedesca che opera in partenariato con MSF, con il supporto di una nave della marina britannica.







PALERMO - Le operazioni di salvataggio sono iniziate alle 1.30 del mattino di ieri e si sono concluse dopo 12 ore, alle 13.50. "Poco dopo la mezzanotte di mercoledì il Mrcc ha contattato la nave Aquarius per segnalare una imbarcazione in difficoltà. Ben presto è apparso chiaro che le imbarcazioni in difficoltà erano in realtà due: una barca di legno blu, a bordo della quale si trovavano circa 500 persone, ed una bianca, con circa 300 persone a bordo - si legge in una nota - Quest'ultima aveva già cominciato ad imbarcare acqua e, dopo aver distribuito i giubbotti salvagente, è stato necessario procedere alla evacuazione contemporanea delle due imbarcazioni. A supportare l'operazione di salvataggio è sopraggiunta anche una nave della Marina Britannica, che al momento della segnalazione si trovava a circa 20 miglia: l'intervento è stato quindi condotto congiuntamente fino alle 13.50, quando la nave britannica ha proseguito da sola nel salvataggio dei circa 500 profughi a bordo del barcone più grande".

Alle 7 del mattino, mentre le operazioni di salvataggio delle prime due imbarcazioni erano ancora in corso, è stato avvistato anche un terzo barchino in legno. A bordo c'erano circa 40 persone che sono state tratte in salvo dal Sar team di Sos e si trovano adesso a bordo della nave Aquarius.

Attualmente, dunque, si trovano a bordo della nave Aquarius 400 persone. Tra loro somali, eritrei, pakistani, bangladesi e siriani. 270 profughi sono stati tratti in salvo dal barcone in legno bianco, 40 dal barchino, 97 dal barcone blu. Questi ultimi dovevano essere trasferiti a bordo della nave della Marina britannica, per ricongiungersi con i loro compagni di viaggio. Il trasferimento è stato annullato a causa del peggioramento delle condizioni metereologiche, che lo avrebbero reso troppo pericoloso. La nave Aquarius sta adesso facendo rotta verso la Sicilia occidentale per mettersi al riparo dal maltempo previsto nella zona. (AdnKronos)