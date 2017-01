"Forte rischio valanghe in Abruzzo", è allerta meteo sul Centro Italia

L'Appennino abruzzese a rischio 'forte' per caduta valanghe. Lo comunicano la Protezione civile regionale e il Comando Unità Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri.







''L'ondata di maltempo che sta colpendo l'Abruzzo ha comportato infatti l'accumulo di strati di neve fresca su strati di neve precedentemente compattata e già trasformata. Questa condizione del manto nevoso provoca un aumento della instabilità di pendii montani caratterizzati da accumuli di neve con diversa consistenza, umidità e temperatura''.

''I rilevamenti del servizio Meteomont del comando Regione Carabinieri Forestale Abruzzo hanno infatti evidenziato un grado di pericolo 4 su 5 (Forte) per caduta valanghe su tutta la Regione Abruzzo. Il rischio è comunque forte su tutti i pendii caratterizzati da una pendenza superiore ai 30 gradi e in particolare dove la copertura boschiva è particolarmente rada o assente. In considerazione delle avverse condizioni meteorologiche e dei rilevanti cumuli di neve fresca, sono assolutamente da evitare le attività escursionistiche al di fuori delle piste battute e segnalate. Si raccomanda di consultare sempre il Bollettino Meteomont''.

In Abruzzo, precisa '3B Meteo', il maltempo continua a imperversare, con piogge e rovesci diffusi, abbondanti al mattino sulle coste centro-settentrionali (anche temporaleschi) e sulle rispettive zone interne, con nevicate abbondanti sulla zona del Gran Sasso. Fenomeni inizialmente meno intensi sul resto della regione, specie sui confini con il Lazio, ma in intensificazione entro sera sul Chietino. Limite neve sui 300/500 metri.

Nelle Marche oggi è previsto un iniziale maltempo con piogge sparse e nevicate oltre i 200/400 metri ma nel corso del pomeriggio sono attesi fenomeni in attenuazione e tendenza a qualche schiarita sulla costa settentrionale in serata.

Venerdì il maltempo dovrebbe concedere una tregua su tutto il medio versante adriatico, seppure con persistenza di cieli nuvolosi e deboli fenomeni più probabili in Abruzzo e limite neve in rialzo sui 700 metri. Anche durante il weekend permarrà il rischio di qualche fenomeno. Adnkronos