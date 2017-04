Il Turismo Enogastronomico Italiano si dà appuntamento a Cuneo per parlare di comunicazione, promozione e vendita

E' iniziato il conto alla rovescia per Biteg, la Borsa Internazionale del Turismo Enogastronomico, che quest'anno si svolgerà dal 28 al 29 aprile a Cuneo, nel Complesso Monumentale di San Francesco, in Via Santa Maria 10, nel cuore del centro storico cittadino.







Biteg è il più importante evento nazionale di comunicazione, promozione e vendita del prodotto turistico enogastronomico: una vetrina importante per il territorio, un'occasione unica per far conoscere e valorizzare i propri prodotti in tutto il mondo. Per due giorni la città di Cuneo sara' la capitale del buon cibo e accoglierà Tour Operator internazionali che incontreranno gli operatori turistici, creando cosi' uno scambio di notizie ed esperienze, indispensabili per promuovere il "pacchetto" che lega il turismo all'enogastronomia, sempre più ricercato dai turisti di tutto il mondo.

La due giorni cuneesi vedrà il workshop tra buyer (domanda) e seller (offerta): tour operator, consorzi turistici, club di prodotto, catene alberghiere e strutture ricettive di charme legate al turismo enogastronomico si incontreranno per la commercializzazione del prodotto turistico enogastronomico italiano. Per l’edizione di quest'anno, è prevista la partecipazione di 45 buyer internazionali specializzati nel segmento del turismo enogastronomico, provenienti dai mercati esteri target per l’Italia, ossia: USA, Canada, Russia e Europa, con una attenzione particolare area sui Paesi Scandinavi.

Il Workshop è un momento di incontro “B2B” - business to business” - fra Buyer internazionali e Seller nazionali per la commercializzazione del prodotto turistico enogastronomico italiano.

Ricchi di appuntamenti ed incontri, saranno le giornate di venerdì 29 e sabato 30 aprile, dal mattino - con l'accoglienza dei seller e dei buyer - fino a sera. Non mancheranno i momenti per assaggiare le tipiche produzioni locali che sabato avranno il momento clou nel MEG - Mercato Enogastronomico - con espositori da tutta Italia

Approfondimenti ed aggiornamenti su www.Biteg.it

