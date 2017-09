Morta la 15enne colpita in faccia dall'ex della madre

La giovane era ricoverata in condizioni disperate. Era stata sottoposta a un intervento chirurgico durante il quale le era stato estratto il proiettile dalla testa. Il suo aggressore, Antonio Di Paola, 36 anni, pregiudicato, dopo averla colpita ieri mattina mentre la vittima andava a scuola, si è suicidato con la stessa arma utilizzata la mattina. Il suo corpo è stato trovato in campagna nel tardo pomeriggio.

Proprio in mattinata era previsto l'arrivo della madre della ragazza che da qualche tempo viveva in Toscana per lavoro. I suoi due figli la ragazza e un maschietto erano stati affidati ai nonni materni. L'ex compagno della donna, che aveva avuto i due figli da una precedente relazione, non si sarebbe rassegnato alla fine della storia e per questo avrebbe affrontato la ragazzina. (Adnkronos)