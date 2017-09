Ryanair: esposto Codacons, procura Bergamo apre inchiesta su voli cancellati

"Il procuratore Walter Mapelli accogliendo in pieno le richieste del Codacons ha aperto un fascicolo su Ryanair, assegnando l'inchiesta, al momento senza ipotesi di reato, al sostituto procuratore Fabrizio Gaverini", fa sapere l'associazione.

"La magistratura dovrà chiarire quando Ryanair abbia avuto consapevolezza delle difficoltà organizzative con i voli, se vi siano stati ritardi nella decisione di disporre le cancellazioni, se la compagnia stia rispettando la normativa sui risarcimenti ed eventuali ipotesi penalmente rilevanti", spiega il presidente Carlo Rienzi. L'apertura dell'inchiesta "consente ora a tutti i passeggeri danneggiati dalle cancellazioni di costituirsi parte offesa nel procedimento aperto dalla magistratura, ai fini delle doverose richieste risarcitorie".

L'Enac ha convocato il Codacons per il prossimo 25 settembre alle ore 16.30, per valutare le richieste dell?associazione che rappresenta il maggior numero di viaggiatori danneggiati dalle cancellazioni dei voli Ryanair. "Alla riunione con l'Enac porteremo la prova che la compagnia aerea non solo non sta informando i viaggiatori circa i loro diritti e la possibilità di ottenere la compensazione pecuniaria prevista dalla legge, ma sta negando i risarcimenti a chi ha subito danni dalle cancellazioni improvvise dei voli", conclude Rienzi.