"Fake e bufale", scovate 50 false pagine Inps

Arriva il 'bollino' d'autenticità per l'Inps su Facebook. Dal 2 ottobre, infatti, le quattro pagine dell'Istituto di previdenza - Inps per la Famiglia; Inps Credito e Welfare Dipendenti Pubblici; Inps Giovani; Inps per i Lavoratori Migranti - riportano un badge grigio che attesta che si tratta di un profilo autentico, ufficialmente riconducibile ad Inps, e che ciò che vi è comunicato ha valore istituzionale. E' quanto riporta una nota dell'Istituto guidato da Tito Boeri.