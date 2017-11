Mafia: è morto nella notte il boss Totò Riina

E' morto alle 3.37, nel reparto detenuti dell'ospedale di Parma, il boss mafioso Totò Riina, in coma farmacologica da diversi giorni. Le sue condizioni erano nettamente peggiorate dopo l'ultimo intervento chirurgico subito, sempre a Parma. Da quel momento è entrato in coma farmacologico dal quale non si è mai risvegliati.