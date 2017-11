Messina: indagato per riciclaggio lo studente e neo deputato siciliano Luigi Genovese (Fi)

Ammonta a circa 100 milioni di euro il sequestro penale a carico dell'ex deputato Francantonio Genovese (Fi) e del figlio, Luigi Genovese di 21 anni, appena eletto all'Assemblea regionale siciliana. I reati ipotizzati a carico dei due e di altri familiari sono riciclaggio ed evasione fiscale, come recita l'avviso di garanzia recapitato oggi ai Genovese. Francantonio Genovese è stato condannato a 11 anni di reclusione per lo scandalo della formazione professionale in Sicilia, e secondo gli inquirenti il politico, ex Pd e oggi Fi, avrebbe provato a sottrarre al fisco, ma anche al sequestro, l'ingente patrimonio di famiglia. I soldi sono stati sequestrati su diversi conti all'estero, ma anche in Italia. Sequestrati anche la lussuosa villa in cui abita la famiglia Genovese a Ganzirri, a Messina. Ma anche diversi appartamenti tra Roma e la Sicilia. Adnkronos