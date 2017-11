Francesco e Sofia tra i nomi più gettonati nel 2016

Secondo l'ultimo rapporto dell'Istat, che ha confermato un calo delle nascite di oltre 100mila unità negli ultimi otto anni, sul podio della classifica annuale dei nomi più usati per i nuovi nati ci sono Francesco, Alessandro e Leonardo per i maschi e Sofia, Aurora e Giulia per le femmine. Lorenzo, come nel 2015, si conferma al quarto posto della classifica maschile, seguito da Mattia, Andrea e Gabriele. Matteo e Tommaso invece, si collocano come l'anno precedente all'ottava e nona posizione. Tra i nomi femminili più gettonati, invece, spuntano Emma, Giorgia e Martina, che guadagnano rispettivamente la terza, quarta e quinta posizione, seguiti da Alice, Greta e Ginevra. Infine, chiudono la top ten dei nomi dei bimbi preferiti dai genitori italiani Chiara, che perde una posizione rispetto all'anno precedente, e Riccardo, in coda alla classifica come nel 2015. (Adnkronos).