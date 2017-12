'Pizzaiuolo napoletano' patrimonio dell'umanità

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - "L'arte del pizzaiuolo napoletano è patrimonio culturale dell'Umanità Unesco". Lo ha annunciato su Twitter il ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina. La decisione è stata presa con voto unanime dal comitato di governo dell'Unesco riunito a Jeju, in Corea del Sud. "Vittoria! Identità enogastronomica italiana sempre più tutelata nel mondo #pizzaUnesco", ha aggiunto Martina sul social. Di "riconoscimento per Napoli e l'Italia intera mentre sta per iniziare il 2018 #annodelciboitaliano" parla, sempre su Twitter, il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini.