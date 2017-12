Freddo e neve sull'Italia per il ponte dell'Immacolata. Peggiora anche in Sardegna

La neve cadrà a bassa quota, anche in pianura. La redazione web del sito www.iLMeteo.it avvisa che oggi le piogge interesseranno il Nordest e le regioni tirreniche con neve sopra i 900 metri sulle Alpi, dai 1300 metri in Appennino. Domani al mattino potrebbe nevicare sulla pianura emiliana, come su bolognese e forlivese; pioggia e neve sopra i 3/400 metri su Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, sopra i 700/800 metri sull'Appennino meridionale. Ingresso di venti freddi settentrionali.

Antonio Sanò, direttore del sito www.iLMeteo.it, avvisa che "domenica pomeriggio una nuova perturbazione atlantica, stante le basse temperature, porterà la neve in pianura al Nord, a partire dai settori occidentali verso quelli orientali in serata. Nevicherà a Milano, Torino, Bergamo, Brescia, Cremona, Pavia". Lunedì maltempo generale con la neve che si trasforma in pioggia al Nordest, e gradualmente anche al Nordovest, qui con possibile gelicidio (pericolo per la circolazione stradale). Intenso maltempo è atteso su Prealpi e Prealpi del Triveneto con neve abbondante sopra i 900/1000 metri. Forte maltempo anche su Liguria centro-orientale, Emilia occidentale e alta Toscana con nubifragi.

Per quanto riguarda la Sardegna, secondo i meteorologi di 3bmeteo.com l'alta pressione si indebolisce favorendo così l'ingresso di una perturbazione. Nubi in aumento nella mattinata di venerdì con piogge e temporali in arrivo nel corso del pomeriggio-sera. Migliora a fine giornata ad iniziare da Nord. Temperature minime stabili, con estremi di 8°C; massime in forte calo, con punte di 13°C. Venti meridionali in rotazione e rinforzo da NO. Zero termico nell'intorno di 1850 metri. Mare di Sardegna e Tirreno da mosso a molto mosso; Canale da poco mosso a mosso.