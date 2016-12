Fiera di Cagliari. Vargiu: "Nessun rilancio in vista"

CAGLIARI - "I dodici ettari in pieno centro e ad un passo dal mare della Fiera Campionaria di Cagliari non possono essere dimenticati e abbandonati al loro destino di archeologia industriale". Lo sostiene il consigliere comunale dei Riformatori Pierpaolo Vargiu in un'interrogazione al sindaco Zedda, sottoscritta anche dai consiglieri Giorgio Angius e Alessio Mereu.

"All'inizio del 2014 è stato stipulato un protocollo di intesa tra Camera di Commercio e Comune per la creazione di un nuovo polo nautico-fieristico. Che fine ha fatto il protocollo e quale capacità progettuale ha questa amministrazione – si chiede Vargiu- se nelle dichiarazioni programmatiche del sindaco, appena approvate dal Consiglio, neppure una parola è dedicata ai 46.000 metri quadri di superficie coperta del quartiere fieristico e al riutilizzo del padiglione Nervi?".

"Mentre si rincorrono in città illazioni incontrollate su ipotesi di speculazioni edilizie o finanziarie nelle aree in sostanziale abbandono della Fiera – concludono Vargiu, Angius e Mereu- le attività di riqualificazione sono soltanto un sogno, a conferma dell'assenza di qualsiasi progetto strategico di questa amministrazione, che si accontenta di gestire la anonima quotidianità, senza accorgersi che la città si svuota di opportunità e di giovani e agonizza ogni giorno di più".