Sanità, dubbi del Pd su nomine alla Asl unica. La replica: "Tutto in regola"

CAGLIARI - I consigliere regionale del Pd Cesare Moriconi, Lorenzo Cozzolino, Roberto Deriu, Daniela Forma, Valter Piscedda, Antonio Solinas e Mario Tendas, hanno presentato un’interrogazione urgente all’assessore della Sanità per conoscere le ragioni della mancata pubblicazione del curriculum vitae del Direttore amministrativo dell’Azienda Tutela della Salute (Ats) sarda, Stefano Lorusso, negli atti relativi a tale nomina pubblicati nel sito istituzionale della stessa Azienda.

I consiglieri rilevano, inoltre, come lo stesso candidato risultato idoneo a ricoprire nel prossimo quinquennio l’incarico di direttore amministrativo dell’Ats sarda, sulla base della stessa normativa di riferimento per la nomina, "paradossalmente non risulta idoneo a ricoprire incarichi di pari rilevanza nell’ambito del servizio sanitario della Regione Lazio".

La replica arriva direttamente dal direttore generale della Asl unica (Ats), Fulvio Moirano: "Alla data della nomina, avvenuta il 27 ottobre del 2016, Stefano Lorusso aveva acquisito un'esperienza in posizione dirigenziale da 7 anni, 2 mesi e 15 giorni. Il curriculum del dottor Lorusso – afferma il direttore generale - è accessibile a chiunque, in quanto pubblicato sui siti delle Amministrazioni Regionali presso le quali ha prestato servizio prima dell'attribuzione dell'incarico di Direttore Amministrativo della Asl1 Sassari/Ats. La mancata pubblicazione all'atto della sottoscrizione del contratto di incarico (1 dicembre 2016), risiedono esclusivamente in difficoltà di ordine tecnico, legate alla complessità delle operazioni di avvio dell'Ats, sulle quali si è concentrata, nel mese appena trascorso, l'attenzione della Direzione Aziendale e delle Strutture nella stessa impegnate".

"Non è superfluo - conclude Moirano - sottolineare l'alto profilo qualitativo di Lorusso che, nonostante la giovane età, può vantare tra l'altro pubblicazioni scientifiche, non frequenti nei profili amministrativi, in materia di certificazione di Bilancio ed è componente del Tavolo tecnico ministeriale per il Piano Nazionale liste d'attesa (nominato dalla Commissione Salute), oltre che in gruppi di lavoro quali quello del fabbisogno standard e sulla finanza pubblica".

Nella foto Fulvio Moirano