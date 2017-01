Carcere Buoncammino chiuso da due anni, il caso in Parlamento: "Finirà come l'ex Marino"

E' quanto sostiene il deputato dei Riformatori Pierpaolo Vargiu, che ha rivolto una interrogazione urgente al ministro Guardasigilli Orlando per chiedere perché il carcere di Buoncammino non sia stato ancora restituito alla città.

"Da più di due anni è stato completato il trasferimento dei detenuti ad Uta. Nel febbraio dello scorso anno, il Ministro Orlando, ha promesso al Sindaco Zedda, ma soprattutto alla città di Cagliari, che i 15.000 mteri quadrati dell'ex carcere sarebbero presto ritornati alla città per poter concorrere a creare nuove opportunità di sviluppo e di occupazione. Da allora, un altro anno è trascorso –continua Vargiu- e l'ex carcere si riempie di piccoli uffici ministeriali, rischiando di diventare un nuovo "caso Ospedale Marino", disperato biglietto da visita di una città che sta morendo. Non vorremmo, -conclude Vargiu- che il mancato trasferimento dell'ex carcere ai sardi sia invece dovuto ad inadempienza del Sindaco e del Presidente della Regione non abbiano ancora fatto sapere al Ministero perché ritengono strategica la disponibilità del fabbricato per il futuro della città".