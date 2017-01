Da Roma ennesimo schiaffo alla Sardegna. Zero fondi per Province e Città metropolitana

CAGLIARI - "Ci opporremo in tutte le sedi allo schema che esclude le Province sarde e la Città Metropolitana di Cagliari dalla ripartizione delle risorse del fondo nazionale (969 milioni) destinato agli enti locali, in quanto porrebbe in una posizione di evidente disequilibrio tutti gli enti intermedi sardi e renderebbe impossibile garantire le funzioni fondamentali provinciali. Lo faremo a partire dalla Conferenza Unificata convocata a Roma per giovedì mattina prossimo, ma siamo pronti a farlo anche in Parlamento con la chiamata a raccolta di deputati e senatori sardi. Chiaramente coinvolgeremo e chiederemo il pieno appoggio al Consiglio regionale e agli organi rappresentativi degli enti locali (Cal e Anci)". Così l'assessore degli Enti locali Cristiano Erriu ha sintetizza l'esito dell'incontro che si è tenuto in assessorato con il sindaco metropolitano Massimo Zedda, il presidente del Cal Andrea Soddu e il presidente dell'Anci Sardegna Pier Sandro Scano.

All'incontro presente anche il vicepresidente della Regione Raffaele Paci, il quale annuncia "qualora il testo proposto non venga modificato, la Regione sta preparando il ricorso da presentare alla Corte Costituzionale anche per altri aspetti della legge di stabilità, come ad esempio la spesa sanitaria per i farmaci innovativi, per i quali siamo obbligati a sostenere per intero la spesa ma anche per gli accantonamenti e altri fondi dai quali la Sardegna rischia di restare esclusa".