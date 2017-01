Crolli ai piedi di Monte Urpinu. "Interventi rapidi e dissuasori e rotatorie contro l'alta velocità" - LE FOTO

Nessuna novità sullo start della messa in sicurezza del costone roccioso nel lato di via Raffa Garzia. Sit in dei Riformatori, strigliata a Zedda: "Lavori inefficaci, rischi per i cittadini".







CAGLIARI - Sit in organizzato da Raffaele Onnis, consigliere comunale in forza ai Riformatori, che con una delegazione di residenti della zona di via Raffa Garzia, via Vidal e via Is Guadazzonis si sono presentati all'incrocio con via Dexart e via Solmi, in corrispondenza del costone roccioso franante. Obbiettivo dell'iniziativa: sensibilizzare l’amministrazione nei confronti dei pericoli legati alla circolazione stradale della zona, uniti al rischio frane del costone di Monte Urpinu che si affaccia sul versante di via Raffa Garzia, con i conseguenti rischi per i pedoni della zona.

OPPOSIZIONE ALL'ATTACCO - Il problema è già stato sollevato in passato per via dei ripetuti incidenti e sollecitazioni dei residenti nei confronti dell’amministrazione. Sollecitazioni che sono state formalizzate con due petizioni depositate in Comune nel 2015, ma sono rimasti lettera morta. Il costone sta ancora franando, i pedoni sono costretti a transitare in mezzo a corridoi di transenne in mezzo alla strada e le macchine sfrecciano a tutta velocità. I consiglieri dei Riformatori Sardi, Raffaele Onnis e Giorgio Angius, hanno già protocollato un'interrogazione rivolta al sindaco e agli assessori competenti, per chiedere "quali siano gli intendimenti per affrontare e risolvere i problemi delle frane e se compatibilmente con le caratteristiche degli assi stradali interessati, non sia opportuno arginare il fenomeno dell’alta velocità con la realizzazione di rotatorie o dissuasori di velocità, come previsto dal codice della strada".